Українець став найкращим гравцем турніру PGL Bucharest 2026

Микола Літвінов — 12 квітня 2026, 01:12
Микита "cmtry" Самолотов
HLTV.org/X

Український кіберспортсмен Микита "⁠cmtry" Самолотов , який виступає за турецьку організацію FUT Esports, став найкращим гравцем турніру CS2 PGL Bucharest 2026 після перемоги у фіналі над Astralis.

Про це повідомляє HLTV.org.

Ця нагорода MVP стала першою в кар'єрі гравця. За підсумками турніру рейтинг Самолотова склав 1,28. Його К-D (співвідношення вбивств та смертей) становило 195-138, показник Swing сягнув +3,27%, ADR (середній урон за раунд) 79,1, а KAST (відсоток раундів із корисними діями) 76,4%.

"Я почуваюся так добре. Я завжди кажу це після гри: я так схвильований, я такий щасливий. Я такий щасливий, що отримав MVP, я такий щасливий, що виграв цей турнір, я такий щасливий за все. Такий щасливий". – сказав він у коментарі після здобуття своєї нагороди.

Нагадаємо, у фіналі FUT обіграли Astralis з рахунком 3:1. За цей турнір FUT заробили +256 VRS очок і вийшли на третє місце у світі у рейтингу HLTV.

