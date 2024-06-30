Забарний став обличчям українсько-британської кіберспортивної команди
Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний став медіаобличчям українсько-британської кіберспортивної команди Requiem із гри Valorant.
Про це організація повідомила у соцмережах.
"Сьогодні у нас чудові новини. Медіаобличчям нашої команди стає Ілля Забарний.
Ми надзвичайно раді, що така людина стала частиною нашої родини. Тепер наша спільна подорож стане ще більш захоплюючою. У нас багато новин, тому слідкуйте за оновленнями", — повідомили в команді.
Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться Забарним. Втім, на заваді трансферу може стати те, що в цій команді виступає росіянин.