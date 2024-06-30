Забарний став обличчям українсько-британської кіберспортивної команди

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний став медіаобличчям українсько-британської кіберспортивної команди Requiem із гри Valorant.

Про це організація повідомила у соцмережах.

"Сьогодні у нас чудові новини. Медіаобличчям нашої команди стає Ілля Забарний. Ми надзвичайно раді, що така людина стала частиною нашої родини. Тепер наша спільна подорож стане ще більш захоплюючою. У нас багато новин, тому слідкуйте за оновленнями", — повідомили в команді.

Requiem here👹



Today we have some great news📝



Illia Zabarnyi becomes the media face of our team

We are extremely happy that such a person becomes a part of our family

Now our journey together will be even more awesome



We have a lot of news, so stay tuned🎯 pic.twitter.com/nMz3j3BA1d — Requiem (@Requiem_ggs) June 28, 2024

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться Забарним. Втім, на заваді трансферу може стати те, що в цій команді виступає росіянин.