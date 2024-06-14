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Російський гравець перейшов у ПСЖ

Микола Дендак — 14 червня, 19:18
Російський гравець перейшов у ПСЖ

Футболіст російського Краснодара Матвєй Сафонов перейшов у французький Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що воротар підписав контракт із клубом до 2029 року. Про суму угоди наразі невідомо.

Нещодавно повідомлялося, що французький клуб може заплатити росіянам 20 мільйонів євро. Також в угоду будуть включені бонуси.

25-річний Сафонов усю кар’єру грає у Краснодарі та викликається на "товариські" матчі своєї збірної. Серед суперників росіян — Куба, Кенія, Сербія, Ірак, Катар, Камерун. Додамо, що раніше йому заборонили виїзд з Росії через невиплату аліментів на суму 60 млн рублів.

Нагадаємо, що у чемпіонаті Франції грає ще один росіянин Алєксандр Головін (Монако). В італійській Серії А країна-терористка представлена Алєксєєм Міранчуком з Аталанти.

Краснодар ПСЖ Сафонов

ПСЖ

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