Провал на першій карті: NAVI у складному матчі обіграли Liquid і вийшли в плейоф IEM Rio 2024

У ніч із 7 на 8 жовтня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere (1) зіграла проти нідерландської команди Liquid (8) у lдругому поєдинку групового етапу IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь NAVI.

Перший раунд проходив на карті Inferno, яка була вибором Liquid. Українська команда, м'яко кажучи, досить слабко зіграла, розвалившись від самого початку. Опонент впевнено забрав мапу – 13:4.

У другому раунді все було діаметрально протилежним – гравці Natus Vincere домінували і забрали карту Dust2 з рахунком 13:5.

Доля гри вирішувалася на Ancient. Першу половину NAVI були кращими – 8:4, але інтрига у матчі трималася, проте до додаткових раундів не дійшло. 13:11 і "народжені перемагати" вийшли до плейоф.

IEM Rio 2024. Бразилія

Призовий фонд – 250 тисяч доларів

Upper Bracket Semifinals, 8 жовтня

Natus Vincere (Україна) – Liquid (Нідерланди) – 2:1 (4:13 Inferno, 13:5 Dust2, 13:11 Ancient).

Наступним суперником NAVI у фіналі верхньої сітки буде бразильська команда Furia.

EM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримує 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024. що проходив у Данії.