Natus Vincere декласували бразильську команду Imperial у першому матчі IEM Rio 2024
У понеділок, 7 жовтня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere (1) зіграла проти бразильської команди Imperial (20) у стартовому поєдинку групового етапу IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.
Матч завершився перемогою NAVI з рахунком 13:2.
Гра проходила на мапі Nuke. Український клуб відразу захопив лідерство – рахунок був навіть 7:1. Після такого Imperial не мали сил перевернути хід зустрічі.
Сьогодні "народжені перемагати" зіграють проти тріумфатора у парі Liquid – Complexity за вихід у плейоф.
Зазначимо, що початково суперником NAVI мав бути китайський клуб Rare Atom (87), але вони не змогли дістатися на турнір через проблеми з візою.
Natus Vincere (Україна) – Imperial (Бразилія) 1:0 (13:2 Nuke)
EM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримує 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024. що проходив у Данії.