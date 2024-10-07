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Natus Vincere декласували бразильську команду Imperial у першому матчі IEM Rio 2024

Руслан Травкін — 7 жовтня, 18:51
Natus Vincere декласували бразильську команду Imperial у першому матчі IEM Rio 2024
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У понеділок, 7 жовтня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere (1) зіграла проти бразильської команди Imperial (20) у стартовому поєдинку групового етапу IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Матч завершився перемогою NAVI з рахунком 13:2.

Гра проходила на мапі Nuke. Український клуб відразу захопив лідерство – рахунок був навіть 7:1. Після такого Imperial не мали сил перевернути хід зустрічі.

Сьогодні "народжені перемагати" зіграють проти тріумфатора у парі Liquid – Complexity за вихід у плейоф.

Зазначимо, що початково суперником NAVI мав бути китайський клуб Rare Atom (87), але вони не змогли дістатися на турнір через проблеми з візою.

IEM Rio 2024. Бразилія
Призовий фонд – 250 тисяч доларів
Opening round, 7 жовтня

Natus Vincere (Україна) – Imperial (Бразилія) 1:0 (13:2 Nuke)

EM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримує 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024. що проходив у Данії.

Natus Vincere Navi Counter-Strike 2 IEM Rio 2024

Natus Vincere

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