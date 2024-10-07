Natus Vincere декласували бразильську команду Imperial у першому матчі IEM Rio 2024

У понеділок, 7 жовтня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere (1) зіграла проти бразильської команди Imperial (20) у стартовому поєдинку групового етапу IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Матч завершився перемогою NAVI з рахунком 13:2.

Гра проходила на мапі Nuke. Український клуб відразу захопив лідерство – рахунок був навіть 7:1. Після такого Imperial не мали сил перевернути хід зустрічі.

Сьогодні "народжені перемагати" зіграють проти тріумфатора у парі Liquid – Complexity за вихід у плейоф.

Зазначимо, що початково суперником NAVI мав бути китайський клуб Rare Atom (87), але вони не змогли дістатися на турнір через проблеми з візою.

IEM Rio 2024. Бразилія

Призовий фонд – 250 тисяч доларів

Opening round, 7 жовтня

Natus Vincere (Україна) – Imperial (Бразилія) 1:0 (13:2 Nuke)

EM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримує 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024. що проходив у Данії.