Natus Vincere та FUT програли свої матчі та впали у нижню сітку, G2 і Spirit пройшли й плейоф IEM Krakow

Сьогодні, 1 лютого, на IEM Krakow відбувся черговий ігровий день основного етапу, який визначив перших учасників плейоф.

Програму відкривали MOUZ, які з рахунком 2:0 перемогли NRG, водночас у паралельному матчі Falcons програли організації Aurora – 1:2. Для обох пар це були перші матчі на другому етапі турніру.

Ключова увага українських уболівальників була прикута до FUT з українцями Дмитром "⁠dem0n⁠" Мирошниченком та Микитою "⁠cmtry" Самолотовим, яка вчора сенсаційно переграла FURIA. Втім, цього разу дива не сталося і команда з рахунком 1:2 програла G2 та впала до нижньої сітки, де зіграє проти Astralis, які у поєдинку на вибування переграли PARIVISION.

Приєдналися до FUT і Natus Vincere, які програли Spirit. У наступному матчі "Народжені перемагати" зіграють проти FURIA, яка у матчі на виліт з рахунком 2:1 перемогла The MongolZ.

Таким чином, від групи A достроково вийшли у плейоф G2 та Spirit, які розіграють між собою першу путівку в півфінал.

IEM Krakow 2026

Основна стадія, груповий етап

MOUZ – NRG 2:0 (13:9 Dust2, 13:9 Ancient)

Falcons – Aurora 1:2 (7:13 Anubis, 13:10 Mirage, 8:13 Inferno)

Natus Vincere – Spirit 0:2 (14:16 Mirage, 3:13 Dust2)

G2 – FUT 2:1 (9:13 Mirage, 13:9 Dust2, 13:9 Ancient)

The MongolZ – FURIA 1:2 (13:11 Mirage, 12:16 Inferno, 2:13 Nuke)

PARIVISION – Astralis 1:2 (11:13 Overpass, 16:13 Dust2, 7:13 Ancient)

З першими результатами основного етапу можна ознайомитися ТУТ.