У формат PGL Major Singapore 2026 внесли важливі зміни

У регламент престижного турніру PGL Major Singapore 2026 було внесено важливі зміни.

Про це повідомляє пресслужба PGL Esports.

Головна зміна – поява матчу за третє місце, який відбудеться у неділю безпосередньо перед фіналом.

Також була визначена дата фіксації рейтингу VRS – 2 листопада 2026 року. Саме за рейтингом на цю дати визначатимуться всі учасники турніру. Раніше команди-учасниці визначалися за жовтневою версією рейтингу.

PGL Major Singapore 2026 відбудеться з 25 листопада до 13 грудня 2026 року. В турнірі візьмуть участь 32 команди, які розіграють призовий фонд у розмірі 1,25 мільйона доларів.

