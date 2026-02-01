NAVI переграли PARIVISION, BC.Game із "s1mple" програли Vitality, сенсаційна перемога FUT в основній стадії IEM Krakow 2026

У суботу, 31 січня, відбулися матчі основної стадії одного з найпрестижніших турнірів сезону з Counter-Strike 2 – IEM Krakow 2026.

Так, турецька команда FUT з українцями Дмитром "⁠dem0n⁠" Мирошниченком та Микитою "⁠cmtry" Самолотовим переграла FURIA, яка наразі є лідером світового рейтингу, а BC.Game, у складі якої виступає Олександр "s1mple" Костилєв, якого у 2023-му визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO, зазнала поразки від Vitality.

Водночас українська команда NAVI переграла PARIVISION.

Зауважимо, що після першої поразки команда не одразу вилітає з турніру, а падає у нижню сітку. До плейоф потраплять по 3 найкращі команди з кожної групи (одна – одразу в півфінал, дві інших – у чвертьфінал).

IEM Krakow 2026

Основна стадія, груповий етап

The MongolZ – G2 0:2 (2:13 Dust2, 11:13 Ancient)

FURIA – FUT 0:2 (11:13 Mirage, 6:13 Dust2)

Spirit – Astralis 2:0 (16:13 Dust2, 13:8 Overpass)

Vitality – BC.Game 2:0 (13:8 Dust2, 13:5 Overpass)

FaZe – 3DMAX 0:2 (7:13 Inferno, 2:13 Nuke)

Natus Vincere – PARIVISION 2:1 (13:11 Dust2, 16:19 Anubis, 13:5 Ancient)

Нагадаємо, турнір ще на старті покинула сенсаційна українська організація B8 та команда Олександра Зінченка Passion UA (обидві з останніх місць), а також NIP, у складі яких грає два українці.