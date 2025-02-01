NAVI зіграють з FURIA у стартовій грі IEM Katowice 2025

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) зустрінеться з бразильським колективом FURIA (9) у стартовому поєдинку престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. NAVI, що виступають у групі B, у разі перемоги гратимуть проти чинних чемпіонів Мейджору та останнього великого турніру BLAST Bounty, Spirit або найтитулованішої організації в CS 2, Astralis.

IEM Katowice 2025

Катовіце, Польща

Офлайн-турнір

Призовий фонд – $1,000,000

Перший тур, 1 лютого

Natus Vincere (Україна, 3) – FURIA (Бразилія, 9)

Турнір триватиму з 1 по 9 лютого. Команди змагатимуться за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а чемпіон заробить 400 тисяч.

Нагадаємо, напередодні Natus Vincere зупинилися за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. В оновленому рейтингу HLTV "народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.