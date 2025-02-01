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NAVI зіграють з FURIA у стартовій грі IEM Katowice 2025

Станіслав Лисак — 1 лютого 2025, 09:02
NAVI
Natus Vincere

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) зустрінеться з бразильським колективом FURIA (9) у стартовому поєдинку престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. NAVI, що виступають у групі B, у разі перемоги гратимуть проти чинних чемпіонів Мейджору та останнього великого турніру BLAST Bounty, Spirit або найтитулованішої організації в CS 2, Astralis.

IEM Katowice 2025
Катовіце, Польща
Офлайн-турнір
Призовий фонд – $1,000,000
Перший тур, 1 лютого

Natus Vincere (Україна, 3) – FURIA (Бразилія, 9)

Турнір триватиму з 1 по 9 лютого. Команди змагатимуться за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а чемпіон заробить 400 тисяч.

Нагадаємо, напередодні Natus Vincere зупинилися за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. В оновленому рейтингу HLTV "народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.

IEM Katowice Natus Vincere Navi FURIA IEM Katowice 2025

Navi

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