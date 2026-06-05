Європейське місто відмовилося приймати престижний турнір з CS2 через участь у ньому росіян

Запланований на осінь 2026 року у фінській Ваасі престижний турнір з Counter-Strike StarLadder StarSeries Fall із призовим фондом у пів мільйона доларів так і не відбудеться.

Про це повідомило місцеве видання Іs.Fi.

Турнір мав пройти на арені Vaasan Sähkö Arena в середині вересня. У змаганнях планувалася участь восьми команд. Очікувалося, що льодова арена збере кілька тисяч глядачів.

За інформацією IS, переговори між організаторами та владою міста Вааса тривали довгий час. Переломним моментом стала інформація, яку міська влада отримала у квітні від стороннього джерела про те, що на турнірі могли виступити російські гравці.

Зазначимо, що в'їзд росіян до Фінляндії обмежений після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Водночас додається, що турнір перенесуть до Іспанії.

Як відомо, українська кіберспортивна організація B8 впевнено пройшла у другий етап головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.