Вінгер Сантоса Неймар відреагував на перемогу земляків FURIA над українською кіберспортивною командою Natus Vincere у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025.

Неймар згадав Андрія Шевченка та Олександра "S1mple" Костилєва, без яких NAVI нібито не можуть виграти.

"Немає Шевченка чи S1mple? Ось вонм – FURIA! Чемпіони", – написав Неймар під жартівливим постом NAVI у соцмережі X, що відсилає від поразки збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2014 року від Німеччини з рахунком 7:1.

Viúva do Shevchenko ou do Simple ?

AQUI É FÚRIA !!!!!!

CAMPEAOOOOOOOOOO — Neymar Jr (@neymarjr) October 19, 2025

Нагадаємо, "народжені перемагати" здобули друге місце на Thunderpick World Championship 2025 та отримали 150 тисяч доларів призових. Це лише другий фінал NAVI у 2025 році. Раніше команда вигравала StarLadder StarSeries Fall 2025.