Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Не вистачає Шевченка, – Неймар відреагував на поразку NAVI на турнірі з Counter-Strike 2

Станіслав Лисак — 20 жовтня 2025, 08:26
Не вистачає Шевченка, – Неймар відреагував на поразку NAVI на турнірі з Counter-Strike 2
Getty Images

Вінгер Сантоса Неймар відреагував на перемогу земляків FURIA над українською кіберспортивною командою Natus Vincere у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025.

Неймар згадав Андрія Шевченка та Олександра "S1mple" Костилєва, без яких NAVI нібито не можуть виграти.

"Немає Шевченка чи S1mple? Ось вонм – FURIA! Чемпіони", – написав Неймар під жартівливим постом NAVI у соцмережі X, що відсилає від поразки збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2014 року від Німеччини з рахунком 7:1.

Нагадаємо, "народжені перемагати" здобули друге місце на Thunderpick World Championship 2025 та отримали 150 тисяч доларів призових. Це лише другий фінал NAVI у 2025 році. Раніше команда вигравала StarLadder StarSeries Fall 2025.

Natus Vincere Неймар Counter-Strike 2 FURIA

Counter-Strike 2

А трофей був так близько: NAVI примудрилися програти у фіналі Thunderpick World Championship 2025
Знову разом: "s1mple" привітав "electroNic'а" у складі BC.Game
NAVI перемогли одну з найкращих команд світу на шляху до фіналу Thunderpick World Championship 2025
NAVI зіграють проти однієї з найкращих команд світу у півфіналі Thunderpick World Championship 2025
Vitality розгромили Falcons у фіналі ESL Pro League Season 22

Останні новини