Не вистачає Шевченка, – Неймар відреагував на поразку NAVI на турнірі з Counter-Strike 2
Getty Images
Вінгер Сантоса Неймар відреагував на перемогу земляків FURIA над українською кіберспортивною командою Natus Vincere у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025.
Неймар згадав Андрія Шевченка та Олександра "S1mple" Костилєва, без яких NAVI нібито не можуть виграти.
"Немає Шевченка чи S1mple? Ось вонм – FURIA! Чемпіони", – написав Неймар під жартівливим постом NAVI у соцмережі X, що відсилає від поразки збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2014 року від Німеччини з рахунком 7:1.
Нагадаємо, "народжені перемагати" здобули друге місце на Thunderpick World Championship 2025 та отримали 150 тисяч доларів призових. Це лише другий фінал NAVI у 2025 році. Раніше команда вигравала StarLadder StarSeries Fall 2025.