Natus Vincere зіграють з Eternal Fire у фіналі групи А ESL Pro League Season 20
HLTV
Українська команда Natus Vincere (1) зіграє проти турецької організація Eternal Fire (11) у фіналі групи A турніру ESL Pro League Season 20 з гри Counter-Strike 2. Старт гри запланований на 20:30 за київським часом.
ESL Pro League Season 20. Мальта
Призовий фонд — 750 000 тисяч доларів
Фінал групи А, 7 вересня
Natus Vincere (Україна) — Eternal Fire (Туреччина)
"Народжені перемагати" на турнірі відіграли два поєдинки: спочатку була перемога над Lynn Vission, а потім звитяга у грі з Ninja in Pijamas.
Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.