Natus Vincere зіграють з Eternal Fire у фіналі групи А ESL Pro League Season 20

Українська команда Natus Vincere (1) зіграє проти турецької організація Eternal Fire (11) у фіналі групи A турніру ESL Pro League Season 20 з гри Counter-Strike 2. Старт гри запланований на 20:30 за київським часом.

ESL Pro League Season 20. Мальта

Призовий фонд — 750 000 тисяч доларів

Фінал групи А, 7 вересня

Natus Vincere (Україна) — Eternal Fire (Туреччина)

"Народжені перемагати" на турнірі відіграли два поєдинки: спочатку була перемога над Lynn Vission, а потім звитяга у грі з Ninja in Pijamas.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.