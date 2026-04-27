Twitch забанив російських стрімерів за рекламу Алабуга Політеху, пов'язаного з виробництвом Шахедів

Стрімінгова платформа Twitch заблокувала російських стрімерів через рекламу Алабуга Політеху, де здійснюється виробництво ударних дронів типу Шахед.

Нещодавно цей підсанкційний навчальний заклад організував турнір із CS2 за участі відомих стрімерів і коментаторів. Під час трансляцій з'являлися банери цього коледжу.

Користувачі поскаржилися на рекламу Алабуга Політеху, який перебуває під санкціями Європейського Союзу, США та Великої Британії. Блокування відбулося ввечері 25 квітня.

Спочатку був забанений офіційний акаунт Алабуги, а згодом – усі причетні до трансляції. Загалом під блокування потрапили 16 стрімерів і коментаторів із загальною аудиторією майже в 5 мільйонів.

За даними джерел, блокування встановлено на 30 днів. Втім, російські стрімери сумніваються, що їх розблокують.

Зазначимо, що Алабуга Політех (Татарстан) – це формально навчальний заклад, де студенти проходять виробничу практику. За результатами розслідування журналістів видання "Протокол" і ютуб-каналу "РЗВРТ", кілька сотень студентів коледжу були залучені до збирання Шахедів.