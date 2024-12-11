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NAVI програли Falcons та вилетіли з ESL One Bangkok 2024

Володимир Максименко — 11 грудня 2024, 11:09
NAVI програли Falcons та вилетіли з ESL One Bangkok 2024
NAVI

Українська кіберспортивна організація NAVI завершила свої виступи на ESL One Bangkok 2024 з Dota 2.

"Народжені перемагати" зазнали третьої поразки у чотирьох матчах – цього разу українці поступились Falcons.

Раніше NAVI програли Shopify Rebellion та Team Spirit. Українці змогли виграти лише одну гру змагання, виявившись сильніше за BOOM.

Відзначимо, що призовий фонд турніру складає 1 мільйон доларів.

Раніше NAVI вилетіли з PW Shanghai Major 2024, у драматичному матчі поступившись Heroic.

Цей виліт прокоментував капітан команди Віролайнен, взявши вину за поганий результат на себе.

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