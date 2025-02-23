Українська команда перемогла росіян та вийшла у фінал турніру CCT Season 2 Europe Series 18

Українська кіберспортивна команда B8 (25) перемогла російський колектив 9 Pandas (71) у півфіналі онлайн-турніру з Counter-Strike 2 – CCT Season 2 Europe Series 18.

Поєдинок проходив у форматі Во3 та завершився з рахунком 2:0. Українці декласували суперників на їхньому ж виборі Dust2 (13:4), а потім дуже впевнено розібралися з росіянами на своєму Mirage (13:7).

CCT Season 2 Europe Series 18

Онлайн-турнір з Counter-Strike 2

Півфінал, 23 лютого

B8 (Україна) – 9 Pandas (-) 2:0 (13:4 Dust2, 13:7 Mirage)

Фінальний матч відбудеться сьогодні, 23 лютого. Суперником українців стане переможець пари NAVI Junior (академія NAVI) – BC.Game. Зауважимо, що на шляху до фіналу B8 вибили іншу українську організацію Monte.