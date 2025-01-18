B8 програли G2 у першому раунді закритої кваліфікації BLAST Bounty Spring 2025

Кіберспортивна команда B8 не змогла подолати перший раунд закритої кваліфікації BLAST Bounty Spring 2025 з CS2.

Український колектив поступився G2 з рахунком 2:1.

B8 розпочали поєдинок з перемоги на мапі Ancient (16:13), але поразки на Dust 2 (11:13) та Inferno (6:13) зафіксували перемогу німецького колективу.

A fancy round pic.twitter.com/hHPyUa4vfu — B8 Esports (@B8esportsGG) January 17, 2025

Зазначимо, що 18 та 19 січня відбудуться поєдинки другого етапу закритої кваліфікації, а основна сітка турніру буде зіграна з 23 по 25 січня в офлайн форматі. Призовий фонд турніру – 500 000 доларів.

У другому колі кваліфікації свій матч зіграє українська команда NaVi – суперником стане Astralis. Поєдинок відбудеться 18 січня о 20:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що колишній гравець B8 приєднався до команди Євгена Коноплянки.