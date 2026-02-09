Україна вперше виграла медальний залік молодіжного чемпіонату Європи 2026

Збірна України з карате вперше в історії посіла перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи серед кадетів, юніорів та молоді (U21), що завершився у кіпрському Лімасолі.

Про це повідомляє Українська федерація карате.

На рахунку українських спортсменів 13 нагород: 4 золоті, 7 срібних та 2 бронзові. У змаганнях, що тривали з 6 по 8 лютого, взяли участь 1276 юних атлетів з 47 країн континенту, в тому числі 36 українців.

Чемпіонами Європи стали: наймолодший член збірної України 14-річний Марк Дорош, Софія Елій, Максим Вєчканов – чемпіон світу 2024 та чемпіон Європи 2025, а також титулована Дарія Булай.

Золоті нагороди:

Марк Дорош (-52 кг, кадети)

Софія Елій (-54 кг, кадети)

Максим Вєчканов (-55 кг, юніори)

Дарія Булай (84+ кг, U21)

Срібні нагороди:

Ганна Майстренко (-47 кг, кадети)

Діана Попова (-61 кг, кадети)

Вєроніка Котенко (-48 кг, юніори)

Уляна Баранова (-66 кг, юніори)

Сергій Станков (-68 кг, юніори)

Владислав Руденко (76+ кг, юніори)

Олександр Козилян (84+ кг, U21)

Бронзові нагороди:

Марія Гнесь (-53 кг, юніори)

Георгій Піцул (-75 кг, U21)

Збірна України за кількістю нагород повторила минулорічний рекорд чемпіонату Європи, але за якістю перевершила досягнення.

У загальному заліку "синьо-жовті" випередили збірні Словаччини (4-0-4) та Італії (3-6-6).

Раніше повідомлялося, що українська чемпіонка Європи Софія Елій відмовилася від спільного фото з росіянкою, яку перемогла у фіналу.