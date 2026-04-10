Українець Пащенко вперше в кар’єрі боротиметься за медаль Прем’єр-ліги карате

Українець Олег Пащенко боротиметься за бронзову медаль турніру Прем'єр-ліги з карате у китайському місті Лешань.

Про це повідомила Українська федерація карате.

У ваговій категорії до 75 кг Пащенко впевнено виграв свій пул, здобувши дві перемоги. У чвертьфіналі сумчанин поступився представнику Казахстану Нуркатану Ажирканову, який згодом вийшов до фіналу.

Це відкрило українцю шлях до бронзового поєдинку. Тож Пащенко вперше у кар'єрі отримав шанс здобути медаль найпрестижнішого турніру світу.

Зазначимо, що третій етап Прем'єр-ліги Karate One 2026 року триватиме в китайському місті Лешань з 10 по 12 квітня.

Раніше повідомлялося, що багаторічному капітану збірної України з карате Станіславу Горуні повернули бронзову медаль Олімпійських ігор-2020. У 2022 році спортсмен виставив нагороду на аукціон заради підтримки України під час повномасштабної війни.