Засновник PFL розповів про плани Нганну на 2025 рік

Засновник PFL Донн Девіс розповів про плани Френсіса Нганну на 2025 рік, у якому боєць збирається провести не менше двох поєдинків.

Слова функціонера наводить Talksport.

"Він розглядає два варіанти: бокс та змішані єдиноборства. Гадаю, він буде виступати в нашому дивізіоні, і у боксі. Все залежатиме від суперників. Я не знаю, в якому порядку Френсіс проводитиме поєдинки. Можливо, спочатку бокс, а потім ММА, можливо навпаки. Проте я впевнений, що у 2025 році він виступить в обох видах спорту", – розповів Девіс.

Зазначимо, що Нганну пішов з UFC через проблеми з Даною Вайтом, та після успішного дебюту у PFL (перемога над Ренаном Феррейрою) провів два поєдинки за правилами боксу.

Камерунець у скандальному поєдинку програв Ф'юрі, а потім був нокаутований Ентоні Джошуа.

Раніше сам Нганну прокоментував можливий бій між Джошуа та "Циганським королем".