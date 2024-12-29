Нганну: Я віддаю перевагу Джошуа в бою проти Ф'юрі

Ексчемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) зможе перемогти іншого британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Слова чемпіона PFL передає SecondsOut.

"Не знаю, зараз я б віддав перевагу Ей Джею", – сказав Нганну.

Зауважимо, що обидва британці боксували з Нганну. "Циганський король" провів бій з колишнім чемпіоном UFC у жовтні 2023 року, і тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув Ф'юрі, побувавши в нокдауні по ходу поєдинку.

У березні 2024-го Френсіс Нганну провів бій з Ентоні Джошуа, зазнавши дострокової поразки в другому раунді через кілька місяців після того, як пройшов усю дистанцію з Ф'юрі.

Нагадаємо, Тайсон цього року провів два поєдинки – обидва рази поступився Олександру Усику (23-0, 14 КО). Джошуа у вересні нокаутом програв Даніелю Дубуа (22-2, 21 КО).