На війні загинув спортивний коментатор
В’ячеслав Кобржицький
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На війні загинув український спортивний коментатор Setanta В’ячеслав Кобржицький.
Про це повідомив його колега Віталій Волочай.
Герой віддав своє життя у боях на Донеччині.
"Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Сетанті: Не сумуйте без мене. Герої не вмирають", - розповів Волочай.
Кобржицький у 2020 році приєднався до Setanta Sports, де був коментатором автоперегонів. До цього був оглядачем Формули-1.
Напередодні повідомлялося, що на фронті загинув 53-річний спортивний журналіст Володимир Коцур.