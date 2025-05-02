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На війні загинув спортивний коментатор

Олександр Булава — 2 травня 2025, 15:21
На війні загинув спортивний коментатор
В’ячеслав Кобржицький
facebook.com/kyivautomotoclub

На війні загинув український спортивний коментатор Setanta В’ячеслав Кобржицький.

Про це повідомив його колега Віталій Волочай.

Герой віддав своє життя у боях на Донеччині.

"Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Сетанті: Не сумуйте без мене. Герої не вмирають", - розповів Волочай.

Кобржицький у 2020 році приєднався до Setanta Sports, де був коментатором автоперегонів. До цього був оглядачем Формули-1.

Напередодні повідомлялося, що на фронті загинув 53-річний спортивний журналіст Володимир Коцур.

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