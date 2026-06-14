Українці здобули чотири медалі на заключному етапі Прем'єр-ліги-2026 з карате

У неділю, 14 червня, у Рабаті (Марокко) пройшов заключний етап Прем'єр-ліги з карате сезону-2026, на якому представники України вибороли 4 бронзові медалі.

Про це повідомила Українська федерація карате.

Так, Гнат Пак у сутичці за третє місце в категорії до 67 кг здолав нейтрального спортсмена Юріка Оганнісяна – 3:0.

Водночас Ерік Розенко (-75 кг) у "бронзовому" фіналі переміг представника Єгипту, а Андрій Заплітний у цій же ваговій категорії був сильнішим за Сурена Арутюняна з Вірменії – 3:0.

У жінок "бронзу" виборола Еліна Сєлємєнєва (-68 кг), яка з рахунком 2:0 здолала представницю Туреччини Еду Ельтемур.

У змаганнях, що пройшли на арені, взяли участь 364 найкращі каратисти світу з 54 країн. Україну в Рабаті представляли 15 спортсменів.

Загалом сумарно на всіх етапах сезону-2026 українські каратисти здобули 1 золоту та 5 бронзових медалей.

Як відомо, у травні 23-річний український каратист Андрій Заплітний здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2026, що проходив у німецькому Франкфурті.