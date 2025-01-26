Українці розіграли бронзу Прем’єр-ліги з карате у Парижі

Українець Ерік Рагозенко (75 кг) виборов бронзову нагороду на першому етапі Прем’єр-Ліги з карате (Karate 1 Premier League WKF) у Парижі.

У бронзовому фіналі Рагозенко несподівано переміг земляка Георгія Піцула (11:6). До цього Ерік одержав три перемоги у групі, здолав суперників з Італії (6:2), Італії (1:0) та Японії (6:1), а у чвертьфіналі 20-річний українець поступився Абдельазізу Абдаллі з Єгипту (2:12).

Водночас 19-річний Піцул у групі переміг суперників з Йорданії (4:2), Туреччини (3:1) і Грузії (2:0). У чвертьфіналі здолав японця Юсея Сакіяму, але у півфіналі поступився все тому ж єгиптянину Абдаллі (2:10).

Зазначимо, що для Еріка Рагозенка це дебютна нагорода на турнірах такого рівня.

Нагадаємо, у жовтні Піцул виборов бронзу на чемпіонаті світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді, який відбувся у Лідо ді Єзоло (Італія).