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Беленюк: Настав новий етап мого політичного шляху

Ігор Чернявський — 14 вересня, 11:05
Беленюк: Настав новий етап мого політичного шляху

Олімпійський чемпіон-2021 Жан Беленюк сподівається, що після завершення спортивної кар’єри зможе досягти висот у політиці.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com, відповідаючи на питання, чи реалізувався він як політик.

"Це питання складне, тому що мало часу для цього пройшло. Я вважаю, що ні, не реалізувався. Ще є безліч шляхів для реалізації мене як політика. Після закінчення спортивної кар'єри настав новий етап мого політичного шляху. До цього я був людиною, яка поєднувала. Постійно мене запитували: "Як ви так поєднуєте? Чи вистачає у вас часу?"

Зараз в мене є можливість повноцінно заглибитися своїм часом і енергією в суспільно-політичні процеси і реалізовуватись там в повній мірі. Я тільки на початку свого шляху. Як сказав пан Стефанчук, коли я оголошував промову від олімпійців всередині парламенту: "Ваша спортивна кар'єра, пан Беленюк, закінчилася, а політична тільки починається". Сподіваюсь, що він має рацію", — сказав Беленюк.

Наразі Жан є народним депутатом 9-го скликання від партії "Слуга народу". У 2022 році борець висунув свою кандидатуру на посаду голови Національного олімпійського комітету, але переміг тоді колишній міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Жан Беленюк політика

Жан Беленюк

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