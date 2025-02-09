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Українці здобули сім нагород на Ljubljana European Open 2025

Володимир Максименко — 9 лютого 2025, 20:36
Українці здобули сім нагород на Ljubljana European Open 2025
Міністерство молоді та спорту України

Українські дзюдоїсти завершили свої виступи на Відкритому Кубку Європи у словенській Любляні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

У другий змагальний день наші спортсмени здобули дві нагороди. Таким чином, на рахунку українців три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на турнірі.

Золоті медалі:

  • Назар Вісков (66 кг)
  • Саід-Магомед Халідов (73 кг)
  • Анастасія Антіпіна (63 кг)

Срібні медалі:

  • Анна Олійник-Корнійко (70 кг)
  • Ігор Цуркан (81 кг)

Бронзові медалі:

  • Іларія Цуркан (63 кг)
  • Владислав Колобов (81 кг)

Зазначимо, що у перший змагальний день українці заробили п'ять нагород.

дзюдо Ігор Цуркан Іларія Цуркан Саід Магомед Халідов Назар Вісков

дзюдо

Україна здобула 5 медалей у перший змагальний день на Ljubljana European Open 2025
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