Українці здобули сім нагород на Ljubljana European Open 2025

Українські дзюдоїсти завершили свої виступи на Відкритому Кубку Європи у словенській Любляні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

У другий змагальний день наші спортсмени здобули дві нагороди. Таким чином, на рахунку українців три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на турнірі.

Золоті медалі:

Назар Вісков (66 кг)

Саід-Магомед Халідов (73 кг)

Анастасія Антіпіна (63 кг)

Срібні медалі:

Анна Олійник-Корнійко (70 кг)

Ігор Цуркан (81 кг)

Бронзові медалі:

Іларія Цуркан (63 кг)

Владислав Колобов (81 кг)

Зазначимо, що у перший змагальний день українці заробили п'ять нагород.