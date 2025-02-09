Українці здобули сім нагород на Ljubljana European Open 2025
Міністерство молоді та спорту України
Українські дзюдоїсти завершили свої виступи на Відкритому Кубку Європи у словенській Любляні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.
У другий змагальний день наші спортсмени здобули дві нагороди. Таким чином, на рахунку українців три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі на турнірі.
Золоті медалі:
- Назар Вісков (66 кг)
- Саід-Магомед Халідов (73 кг)
- Анастасія Антіпіна (63 кг)
Срібні медалі:
- Анна Олійник-Корнійко (70 кг)
- Ігор Цуркан (81 кг)
Бронзові медалі:
- Іларія Цуркан (63 кг)
- Владислав Колобов (81 кг)
Зазначимо, що у перший змагальний день українці заробили п'ять нагород.