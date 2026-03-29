Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Єдиноборства

Український боєць нокаутував поляка Пезду на турнірі ММА

Сергій Шаховець — 29 березня 2026, 14:25
Арлі Камбіло та Міхал Пезда
Український боєць змішаних єдиноборств Арлі Камбіло (6-1) переміг поляка Міхала Пезду (2-3) на турнірі Babilon MMA 57, що проходив у польському місті Цехунав.

28-річний українець домінував з початку поєдинку, що принесло результат у другому раунді. Камбіло здобув перемогу технічним нокаутом, змусивши суперника капітулювати.

Ця перемога стала шостою в кар'єрі уродженця Києва. Камбіло зробив черговий крок до титульного бою Babilon MMA у категорії до 77 кг. Наразі його статистика 6-1.

Зазначимо, що Арлі Камбіло ставав чемпіоном Європи з бойового самбо, а також вигравав "золото" чемпіонату України у змаганнях з панкратіону та бойового самбо.

Раніше повідомлялося, що американець Джо Пайфер нокаутував Ісраеля Адесанью в головному поєдинку UFC Fight Night 271 в Сіетлі.

