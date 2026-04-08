У другому колі без перемог: Музичук опустилась на третє місце турніру претенденток після 9 туру

Володимир Максименко — 8 квітня 2026, 20:51
Анна Музичук
instagram.com/chessclubicc

Українська шахістка Анна Музичук продовжує боротись за перемогу на турнірі претенденток, зігравши чергові дві партії.

У межах восьмого туру гросмейстерка зазнала першої поразки у циклі, поступившись Дів'ї Дешмух. Зауважимо, що довгий час комп'ютер оцінював шанси Анни на перемогу у понад 80%, але низка неточностей коштували нашій шахістці навіть нічиєї.

Сьогодні, 8 квітня, Музичук зіграла внічию проти Тань Чжуньї – суперниці зробили 56 повних ходів, залишившись із різнопольними слонами та пішаками, яких українка хоча й мала на два більше, але якісний захист китаянки не дозволив провести бодай одного з них у ферзі.

Таким чином наша гросмейстерка набрала 5 очок і тепер посідає чисте третє місце – лідерки в особі Рамешбабу та Цзінер мають 5.5 залікових балів.

Наступний тур відбудеться завтра, 9 квітня – суперницею Музичук буде саме Вайшалі, старт гри заплановано на 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, турнір претенденток відбуватиметься до 16 квітня на Кіпрі, а переможниця зіграє у фіналі проти чинної чемпіонки світу Цзюй Веньцзюнь.

Раніше визначилось місце сестер Музичук в оновленому рейтингу ФІДЕ.

