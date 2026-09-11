Засновник ветеранського руху М13 отримав нову посаду у Федерації шахів України

Засновник ветеранського руху М13 Володимир Хлепітько отримав нову посаду у Федерації шахів України.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, Хлепітько став заступником виконавчого директора ФШУ Володимира Ковальчука за напрямом цифровізації.

За що відповідатиме Хлепітько:

переведення послуг і робочих процесів в електронний формат;

впровадження сучасних цифрових інструментів;

скорочення паперового документообігу;

підвищення прозорості управління;

розвиток цифрової грамотності та адаптація команди до нових технологій;

Зазначимо, що Хлепітько наразі обіймає посаду тренера-адміністратора у збірній України та є членом Виконкому ФШУ. Також функціонер є засновником ветеранського руху М13 і шахового клубу у UNIT.City.

Раніше свою посаду у новостворених підрозділах федерації отримав гросмейстер Ігор Коваленко.