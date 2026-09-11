Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

Засновник ветеранського руху М13 отримав нову посаду у Федерації шахів України

Володимир Максименко — 11 вересня 2026, 15:53
Володимир Хлепітько
Володимир Хлепітько
ФШУ

Засновник ветеранського руху М13 Володимир Хлепітько отримав нову посаду у Федерації шахів України.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, Хлепітько став заступником виконавчого директора ФШУ Володимира Ковальчука за напрямом цифровізації.

За що відповідатиме Хлепітько:

  • переведення послуг і робочих процесів в електронний формат;
  • впровадження сучасних цифрових інструментів;
  • скорочення паперового документообігу;
  • підвищення прозорості управління;
  • розвиток цифрової грамотності та адаптація команди до нових технологій;

Зазначимо, що Хлепітько наразі обіймає посаду тренера-адміністратора у збірній України та є членом Виконкому ФШУ. Також функціонер є засновником ветеранського руху М13 і шахового клубу у UNIT.City.  

Раніше свою посаду у новостворених підрозділах федерації отримав гросмейстер Ігор Коваленко.

Читайте також :
Фото Визначились представники України на шаховій Олімпіаді для людей з інвалідністю
ФШУ Шахи

ФШУ

Відомий український гросмейстер отримав посаду у ФШУ
Росія не матиме права голосу на виборах президента ФІДЕ
Віцепрезидент ФШУ увійде до Ради Європейського шахового союзу
ФІДЕ повідомила, що проконтролює вихід російської Федерації шахів з окупованих територій України
Росія поскаржилась ФІДЕ на президента ФШУ

Останні новини