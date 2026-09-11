Засновник ветеранського руху М13 отримав нову посаду у Федерації шахів України
Володимир Хлепітько
ФШУ
Засновник ветеранського руху М13 Володимир Хлепітько отримав нову посаду у Федерації шахів України.
Про це повідомила пресслужба організації.
Так, Хлепітько став заступником виконавчого директора ФШУ Володимира Ковальчука за напрямом цифровізації.
За що відповідатиме Хлепітько:
- переведення послуг і робочих процесів в електронний формат;
- впровадження сучасних цифрових інструментів;
- скорочення паперового документообігу;
- підвищення прозорості управління;
- розвиток цифрової грамотності та адаптація команди до нових технологій;
Зазначимо, що Хлепітько наразі обіймає посаду тренера-адміністратора у збірній України та є членом Виконкому ФШУ. Також функціонер є засновником ветеранського руху М13 і шахового клубу у UNIT.City.
Раніше свою посаду у новостворених підрозділах федерації отримав гросмейстер Ігор Коваленко.