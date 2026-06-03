Каруана тепер головний переслідувач Карлсена: оновлений рейтинг ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли троє українців.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Найкращим серед українців є Ігор Коваленко, який розташувався на 46-й сходинці. Його рейтинг складає 2672.

Недалеко від нього знаходиться Павло Ельянов (№52, 2664). До сотні також входить Василь Іванчук. Легенда шахів посідає 99-те місце, маючи з рейтинг 2634.

Рейтинг продовжує очолювати норвезький шахіст Магнус Карлсен із 2841 очками. Він є лідером заліку з 2011 року.

Фабіано Керуана наздогнав за очками Хікару Накамуру, але обійшов того за додатковими показниками, тому тепер є №2 у світі.

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Нагадаємо, раніше Карлсен відповів критикам, які закликають забрати в нього лідерство.