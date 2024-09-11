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Чоловіча збірна перемогла Туніс, жінки здолали Киргизстан у 1 турі шахової Олімпіади

Руслан Травкін — 11 вересня, 22:09
Чоловіча збірна перемогла Туніс, жінки здолали Киргизстан у 1 турі шахової Олімпіади
Антон Коробов
facebook.com/UkrainianChessFederation

У Будапешті відбулися матчі першого туру 45 шахової Олімпіади.

Чоловіча збірна України розпочала турнір із впевненої перемоги над Тунісом. Жіноча команда розійшлася миром із шахістками з Киргизстану.

Шахова Олімпіада-2024
Перший тур, 11 вересня

Туніс (Чоловіки) — Україна (Чоловіки) 0:4

Ясін Барбара — Волокітін Андрій 0:1

Мохаммед Бен Амар — Василь Іванчук 0:1

Хуссем Мефтахі — Антон Коробов 0:1

Зубаїр Амбудні — Володимир Онищук 0:1

Киргизстан (Жінки) — Україна (Жінки) 0,5:3,5

Олександра Самаганова — Анна Ушеніна 0,5/0,5

Бегімай Жанібекова — Наталія Букса 0:1

Ассель Лесбекова — Інна Гапоненко 0:1

Айсан Шезбекова — Евгенія Долуханова 0:1

У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.

Шахи Василь Іванчук

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