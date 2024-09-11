Чоловіча збірна перемогла Туніс, жінки здолали Киргизстан у 1 турі шахової Олімпіади
Антон Коробов
facebook.com/UkrainianChessFederation
У Будапешті відбулися матчі першого туру 45 шахової Олімпіади.
Чоловіча збірна України розпочала турнір із впевненої перемоги над Тунісом. Жіноча команда розійшлася миром із шахістками з Киргизстану.
Шахова Олімпіада-2024
Перший тур, 11 вересня
Туніс (Чоловіки) — Україна (Чоловіки) 0:4
Ясін Барбара — Волокітін Андрій 0:1
Мохаммед Бен Амар — Василь Іванчук 0:1
Хуссем Мефтахі — Антон Коробов 0:1
Зубаїр Амбудні — Володимир Онищук 0:1
Киргизстан (Жінки) — Україна (Жінки) 0,5:3,5
Олександра Самаганова — Анна Ушеніна 0,5/0,5
Бегімай Жанібекова — Наталія Букса 0:1
Ассель Лесбекова — Інна Гапоненко 0:1
Айсан Шезбекова — Евгенія Долуханова 0:1
У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.