Анастасьєва: Коли буде офіційний лист від ФШУ із заявкою, у Міністерстві буде перевірка, чому немає Музичук

Після оприлюднення Федерацією шахів України складу національної збірної на Всесвітню шахову Олімпіаду в Будапешті, не стихають розмови про відсутність у команді Анни та Марії Музичук.

"Українська правда" продовжує розбиратись, що ж трапилося.

Показово, що в ситуації з Музичук усі зацікавлені сторони кивали в бік одне одного. У федерації сказали, що вибір гравців — прерогатива головного тренера збірної. Головний тренер — що є питання контрактів, але воно у віданні ФШУ і Міністерства молоді та спорту, які затверджують склад.

Після спілкування з головним тренером жіночої збірної Михайлом Бродським УП вирішила звернутись до Мінспорту. Ситуацію прокоментувала директорка Департаменту спорту вищих досягнень Мінмолодьспорту Оксана Анастасьєва.

— Що сталося з сестрами Музичук?

— Музичук, як і багато спортсменів на початку повномасштабної війни виїхали за кордон. Наразі вони перебувають за кордоном, тому що там є безпечні умови як і для тренування, так і для проживання. Вони беруть участь у всіх міжнародних змаганнях, частково Міністерство їх фінансує.

Марія Музичук Getty Images

— А як щодо участі у Всесвітній Олімпіаді?

— Міністерству офіційна інформація не надходила. Міністерство як державна установа формує та реалізує державну політику у сфері спорту. Але реалізує через Федерації. Федерації шахів у 2017 році було надано статус національної й укладено договір про співробітництво – є зобов'язання федерації, є зобов'язання Міністерства. Федерація нам подає пропозиції щодо національної збірної відповідно до системи відбору щодо участі у міжнародних чемпіонатах та Всесвітній шаховій Олімпіаді. На сьогодні федерація нам ще не подавала офіційних пропозицій щодо збірної на Олімпіаду. Про те, який склад планується, ми, так само як і ви, днями дізнались з мережі інтернет.

Щодо сестер Музичук. У Міністерстві є штатна команда, члени якої відповідно до критеріїв можуть мати контракти. До 2022 року сестри Музичук були на контрактах, які укладаються на рік. Для того, щоб укласти контракт, людина має особисто приїхати в Київ, як і кожна людина, коли влаштовується на роботу. З 2022 року сестри Музичук не виявили бажання приїхати в Україну, щоб підписати контракти. Вони пояснюють це тим, що не хочуть наражатись на небезпеку через постійні обстріли. Це їхнє право.

— А без контрактів вони мають право представляти Україну?

— Так, контракт — це просто бонус. Наразі сестри Музичук за результатами своїх здобутків є членами національної збірної. Як тільки буде офіційний лист від федерації шахів, у Міністерстві буде одразу перевірка згідно з системою відбору, чому немає сестер.

— Тобто якщо сестри Музичук виявлять бажання грати, то зможуть і без контракту?

— Так, звісно. Вони є в національній збірній. По негласній інформації вони просто не хочуть брати участь.

Анна Музичук Getty Images

— Які цілі ставляться перед нашою збірною на шаховій Олімпіаді?

— Поки ми не побачимо остаточних списків, про цілі говорити рано. Якщо буде цей склад, який гуляє інтернетом, то топ-10, думаю, має бути. Хотілося б звичайно повторити результат з історичним золотом, це було щось з чимось, тоді здається вся країна святкувала.

Все упирається в те, що ми чекаємо офіційний список. Тоді вже Міністерство буде залучено, можливо навіть будемо виходити на сестер Музичук.

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