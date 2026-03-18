Іванчук назвав шахіста, який схожий стилем на нього

Легендарний шахіст Василь Іванчук вважає, що сучасні атакуючі гравці, такі як Данило Дубов, Аліреза Фірузджа або Ріхард Раппорт, не схожі на нього за стилем. "Чакі" відзначив 17-річного турка Едіза Гюреля.

Про це він розповів у коментарі для Chessbase.com.

"Я не думаю, що мій стиль безпосередньо схожий із їхнім стилем. За підходом мені швидше трохи нагадує мою гру молодий гросмейстер Едіз Гюрель. Він намагається справді зрозуміти позицію – і не покладається лише на комп'ютер (під час тренувань – прим.)", – сказав Іванчук.

Гюрель отримав звання гросмейстер навесні 2024-го. Тоді йому було лише 16 років.

Василь зі своїм найкращим рейтингом 2787 у жовтні 2007 року він був одним із небагатьох шахістів, які всерйоз наблизилися до магічної позначки 2800, подолати її він так і не зміг – так само, як і стати чемпіоном світу з класичних шахів.

Тим не менш, він став чемпіоном світу з бліцу (2007) та чемпіоном світу з швидких шахів (2016), а також виграв вражаючу кількість елітних турнірів.

