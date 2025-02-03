Юний індійський гросмейстер став переможцем Tata Steel Chess

Індійський гросмейстер Рамешбабу Прагнанадха став переможцем щорічного турніру Tata Steel Chess.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

За підсумками 13 турів у фінал змагання вийшли Рамешбабу та чинний чемпіон світу Гукеш Доммараджу. 19-річний шахіст здолав свого співвітчизника, вигравши дві партії з трьох.

Зазначимо, що турнір проводиться з 1938 року, а рекордсменом з перемог є Магнус Карлсен - 8. Окрім того, у 2013 році Tata Steel Chess вигравав український гросмейстер Василь Іванчук.

Призовий фонд змагання складав 250 000 доларів.

Раніше на цьому турнірі стався скандал: узбекистанський шахіст відмовився потиснути руку індійській суперниці.

Сам Якуббоєв потім пояснив своє рішення релігійними переконаннями.