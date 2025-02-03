Юний індійський гросмейстер став переможцем Tata Steel Chess
Рамешбабу Прагнанандха
Chess.com
Індійський гросмейстер Рамешбабу Прагнанадха став переможцем щорічного турніру Tata Steel Chess.
Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.
За підсумками 13 турів у фінал змагання вийшли Рамешбабу та чинний чемпіон світу Гукеш Доммараджу. 19-річний шахіст здолав свого співвітчизника, вигравши дві партії з трьох.
Зазначимо, що турнір проводиться з 1938 року, а рекордсменом з перемог є Магнус Карлсен - 8. Окрім того, у 2013 році Tata Steel Chess вигравав український гросмейстер Василь Іванчук.
Призовий фонд змагання складав 250 000 доларів.
Раніше на цьому турнірі стався скандал: узбекистанський шахіст відмовився потиснути руку індійській суперниці.
Сам Якуббоєв потім пояснив своє рішення релігійними переконаннями.