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Чемпіон Шахи

Юний індійський гросмейстер став переможцем Tata Steel Chess

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 10:20
Рамешбабу Прагнанандха - переможець Tata Steel Chess
Рамешбабу Прагнанандха
Chess.com

Індійський гросмейстер Рамешбабу Прагнанадха став переможцем щорічного турніру Tata Steel Chess.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

За підсумками 13 турів у фінал змагання вийшли Рамешбабу та чинний чемпіон світу Гукеш Доммараджу. 19-річний шахіст здолав свого співвітчизника, вигравши дві партії з трьох.

Зазначимо, що турнір проводиться з 1938 року, а рекордсменом з перемог є Магнус Карлсен - 8. Окрім того, у 2013 році Tata Steel Chess вигравав український гросмейстер Василь Іванчук.

Призовий фонд змагання складав 250 000 доларів.

Раніше на цьому турнірі стався скандал: узбекистанський шахіст відмовився потиснути руку індійській суперниці.

Сам Якуббоєв потім пояснив своє рішення релігійними переконаннями.

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