Бортник: Якщо твій шаховий рейтинг нижче за 2700 – грошей не заробиш

Український гросмейстер Олександр Бортник оцінив шанси пересічного гравця заробити грошей у шахах.

Думку спортсмена передає е2е4.

"Якщо ти нижче 2700 – грошей не заробиш. Це правда. Я був уже майстром ФІДЕ, років у 14-15, і ходив селом збирав залізо, щоб здати його і поїхати на турнір", – розповів Бортник.

Також шахіст зауважив, що у цифрову епоху грати та заробляти стало простіше через доступ до онлайн-турнірів.

Зазначимо, що звання гросмейстера Бортник отримав у 2015 році, а зараз його доробок у класичних шахах складає 2604 очок ЕЛО – 152 місце рейтингу ФІДЕ.

Останніми роками Бортник все частіше грає саме онлайн-турніри, зокрема Титульні вівторки на Chess.com, де за перемогу можна отримати 2500 доларів.

Втім, влітку цього року українець брав участь в офлайн-турніра, зокрема Esports World Cup 2026 та Меморіалі Народицького, де посів 19-20 та 24 місце відповідно.

Раніше повідомлялось, що Ігор Самуненков отримав запрошення на легендарний турнір Tata Steel Chess.