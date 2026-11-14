Гукеш назвав головну перевагу над Сіндаровим напередодні матчу за чемпіонство світу

Індійський гросмейстер Гукеш Доммараджу назвав свою головну перевагу над Жавохіром Сіндаровим напередодні захисту звання чемпіона світу.

Слова шахіста наводить Rookrewiev.

На думку чинного володаря титулу, у кожного шахіста є сильні та слабкі сторони – він визнає чудову форму суперника, але має деяку перевагу над ним.

"Сіндаров чудово атакує, прекрасно грає флангами. Це дуже багатосторонній гравець. Все впирається у те, хто з нас зможе підтримувати форму протягом матчу та впоратись із тиском.

На мою думку, я маю одну суттєву перевагу – досвід. Я граю на топтурнірах з 2023 року, я грав матч за чемпіонство світу. Це не означає, що він взагалі недосвідчений, але ці декілька років можуть дати про себе знати", – розповів Доммараджу.

Матч за звання чемпіона світу з шахів-2026 відбудеться з 25 листопада по 15 грудня у Женеві.

Протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану та Аніша Гірі.

Раніше свій прогноз на майбутнє протистояння дав ексчемпіон світу Вішванатан Ананд.