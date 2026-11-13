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Українські шахістки виграли 2 медалі на Євро-2026 серед юнаків і дівчат

Микола Літвінов — 13 листопада 2026, 00:10
Українські шахістки виграли 2 медалі на Євро-2026 серед юнаків і дівчат
ФШУ

Українські шахістки здобули дві медалі за підсумками чемпіонату Європи серед юнаків і дівчат, який завершився у грецькому Херсоніссосі.

Зокрема йдеться про Кароліну Брюхович, яка здобула срібну медаль у віковій категорії до восьми років. Зауважимо, що на минулорічній європейській першості вона посіла шосте місце.

Також медалісткою стала Софія Москалець. Вона у змаганнях серед дівчат до 18 років посіла третє місце. Уродженка Дніпра минулого року здобула "срібло" на командному чемпіонаті Європи, а цьогоріч Софія виграла чемпіонат Європи U-18 з рапіду.

Також близькі до здобуття медалей були Амелія Малахова (до 8 років) і Ян Дьомін (до 16 років), але внаслідок гіршого додаткового коефіцієнта вони залишилися четвертими.

Загалом на змаганнях українська делегація була представлена 35 шахістами й шахістками. 

Нагадаємо, що напередодні українка Анастасія Осадчук стала чемпіонкою світу з шахів серед аматорів.

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