Ексчемпіон світу Ананд оцінив шанси Гукеша та Сіндарова на перемогу у вирішальному матчі

Колишній чемпіон світу з шахів Вішванатан Ананд висловився про шанси Гукеша Доммараджу та Жавохіра Сіндарован на перемогу в очному матчі.

Слова гросмейстера наводить Rookrewiev.

Індієць не став віддавати беззаперечну перевагу одному зі спортсменів, хоча і визнав, що вони перебувають у різній ігровій формі.

"Вони однаково сильні. Можливо, вони перебувають не в однаковій формі, але схожі за своїм талантом та вміннями. Гадаю, шанси на перемогу 50 на 50.

Мені цікаво інше – хто здобуте першу перемогу. Саме це матиме вирішальне значення, хто здивує. Гукеш? Він має приїхати і зіграти у свої найкращі шахи, це неймовірно талановитий гравець.

Те саме стосується і Сіндарова – ми вже побачили його силу. Головне завдання для обох – зберегти упевненість у собі", – розповів Ананд.

Досвідчений індієць став чемпіоном світу з шахів у 2007 році в двоколовому турнірі й втратив звання у 2013-му, поступившись Магнусу Карлсену.

Матч за звання чемпіона світу з шахів-2026 відбудеться з 25 листопада по 15 грудня у Женеві.

Протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану та Аніша Гірі.

Раніше відомий американський гросмейстер Хікару Накамура зробив однозначний прогноз на майбутнє протистояння.