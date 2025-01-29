Шахіст з Узбекистану відмовився від рукостискання із суперницею через релігійні переконання

Узбекистанський шахіст Нодірбек Якуббоєв відмовився від традиційного рукостискання перед партією проти індійської шахістки Рамешбабу Вайшалі.

Про це повідомляє Gazeta.uz.

Інцидент стався на турнірі Tata Steel Chess та викликав ажіотаж серед західних ЗМІ. Сам Якуббоєв пояснив таке рішення виключно релігійними переконаннями.

"Хочу пояснити те, що відбулось на турнірі. Я з повагою ставлюсь до інших жінок, але через релігійні переконання не торкаюсь їх. Якщо моя поведінка її образила – перепрошую", – написав шахіст.

🇺🇿 Nodirbek Yakubboev refused to shake hands with Vaishali at Tata Steel Chess due to religious reasons.



He had earlier shaken hands with Indian Player like Divya Deshmukh during 2023 🤷



Anyways, Vaishali has defeated Nodirbek in the same game! 🙌 pic.twitter.com/uz2ENg8etT — The Khel India (@TheKhelIndia) January 27, 2025

Окрім того, спортсмен уточнив, що шахи не є харамом.

Нодірбек також пояснив, що рукостискання з жінками на попередніх турнірах він вважає неправильними для себе.

Зазначимо, що партію проти Вайшалі узбекистанець програв.

Раніше повідомлялось, що ФІДЕ продовжила дискваліфікацію для латвійського шахіста.