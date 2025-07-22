Визначились півфінальні пари Кубку світу з шахів

Визначились усі учасниці 1/2 фіналу Кубку світу з шахів серед жінок.

Лі Тінцзе вдруге здолала грузинську гросмейстерку Нану Джагнідзе та пробилась у наступне коло. Досвідчена Хампі Конеру впевнено звела другу партію внічию та завдяки перемозі в першій грі також крокує далі.

Тань Чжуньї дотисла Вайшалі Рамешбабу після нічийного результату в першій грі, а ось протистояння Харіки Дроноваллі та Дів'ї Дешмух розтягнулось на тай-брейки, де сильнішою виявилась 19-річна шахістка.

Змагання відбувається за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Дві найкращі шахістки змагання отримають путівку на Турнір претенденток, який визначить суперницю Цзюй Венцзюнь у майбутньому матчі за чемпіонство світу.

Нагадаємо, ексчемпіонка світу Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу на стадії другого раунду, поступившись Вантіці Агровал.

Іменита Анна Музичук несподівано програла Сонг Юсінь та залишила турнір на стадії третього раунду. Юлія Осьмак та Марія Музичук завершили свою участь у 1/8 фіналу, поступившись Чжуньї та Джагнідзе відповідно.

Раніше повідомлялось, що ФІДЕ допустила жіночу збірну Росії до командного чемпіонату світу в "нейтральному" статусі.