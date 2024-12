Карлсен повернувся, Бортники залишилися за межами плейоф чемпіонату світу з бліцу

Here are the pairings for the knockout stage of FIDE World Blitz Championship:



Ian Nepomniachtchi - Volodar Murzin

🇫🇷 Alireza Firouzja - 🇺🇸 Wesley So

🇳🇴 Magnus Carlsen - 🇺🇸 Hans Niemann

🇵🇱 Jan-Krzysztof Duda - 🇺🇸 Fabiano Caruana