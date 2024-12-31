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Карлсен повернувся, Бортники залишилися за межами плейоф чемпіонату світу з бліцу

Станіслав Лисак — 31 грудня 2024, 08:23
Карлсен повернувся, Бортники залишилися за межами плейоф чемпіонату світу з бліцу
Getty Images

Завершився перший ігровий день чемпіонату світу з бліцу за підсумками якого була визначена сітка плейоф турніру, до якої увійшли 8 найуспішніших шахістів.

Українські гравці Олександр та Микола Бортник опинилися на 11-й та 12-й позиції, набравши 9 очок з 13 максимальних. Обидва зазнали по 3 поразки та двічі зіграли внічию.

Легендарний український шахіст Василь Іванчук став лише 66 у першому раунді змагань, заробивши 7 очок у 13 іграх.

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Серед жінок найкращою українкою виявилась Ганна Музичук, яка розташувалася на 15 позиції, заробивши 7 балів.

Плейоф чемпіонату світу зі швидких шахів серед чоловіків

Плейоф чемпіонату світу зі швидких шахів серед жінок

Уже сьогодні, 31 грудня, відбудуться чвертьфінали та півфінали турніру. Перші партії заплановані на 21:00 за київським часом. Фінал змагань має відбутися 1 січня о 00:00.

Анна Музичук Василь Іванчук Чемпіонат світу з бліцу

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