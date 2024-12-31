Карлсен повернувся, Бортники залишилися за межами плейоф чемпіонату світу з бліцу
Завершився перший ігровий день чемпіонату світу з бліцу за підсумками якого була визначена сітка плейоф турніру, до якої увійшли 8 найуспішніших шахістів.
Українські гравці Олександр та Микола Бортник опинилися на 11-й та 12-й позиції, набравши 9 очок з 13 максимальних. Обидва зазнали по 3 поразки та двічі зіграли внічию.
Легендарний український шахіст Василь Іванчук став лише 66 у першому раунді змагань, заробивши 7 очок у 13 іграх.
Серед жінок найкращою українкою виявилась Ганна Музичук, яка розташувалася на 15 позиції, заробивши 7 балів.
Плейоф чемпіонату світу зі швидких шахів серед чоловіків
Плейоф чемпіонату світу зі швидких шахів серед жінок
Уже сьогодні, 31 грудня, відбудуться чвертьфінали та півфінали турніру. Перші партії заплановані на 21:00 за київським часом. Фінал змагань має відбутися 1 січня о 00:00.