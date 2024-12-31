Карлсен повернувся, Бортники залишилися за межами плейоф чемпіонату світу з бліцу

Завершився перший ігровий день чемпіонату світу з бліцу за підсумками якого була визначена сітка плейоф турніру, до якої увійшли 8 найуспішніших шахістів.

Українські гравці Олександр та Микола Бортник опинилися на 11-й та 12-й позиції, набравши 9 очок з 13 максимальних. Обидва зазнали по 3 поразки та двічі зіграли внічию.

Легендарний український шахіст Василь Іванчук став лише 66 у першому раунді змагань, заробивши 7 очок у 13 іграх.

Серед жінок найкращою українкою виявилась Ганна Музичук, яка розташувалася на 15 позиції, заробивши 7 балів.

Плейоф чемпіонату світу зі швидких шахів серед чоловіків

Here are the pairings for the knockout stage of FIDE World Blitz Championship:



Ian Nepomniachtchi - Volodar Murzin

🇫🇷 Alireza Firouzja - 🇺🇸 Wesley So

🇳🇴 Magnus Carlsen - 🇺🇸 Hans Niemann

🇵🇱 Jan-Krzysztof Duda - 🇺🇸 Fabiano Caruana#RapidBlitz pic.twitter.com/psdZ33W1IO — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 31, 2024

Плейоф чемпіонату світу зі швидких шахів серед жінок

Here are the pairings for the knockout stage of FIDE Women's World Blitz Championship:



🇮🇳 Vaishali Rameshbabu - Zhu Jiner 🇨🇳

🇨🇳 Ju Wenjun - Valentina Gunina

Kateryna Lagno - Carissa Yip 🇺🇸

🇰🇿 Bibisara Assaubayeva - Lei Tingjie 🇨🇳#RapidBlitz pic.twitter.com/I2d35LzYqA — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 31, 2024

Уже сьогодні, 31 грудня, відбудуться чвертьфінали та півфінали турніру. Перші партії заплановані на 21:00 за київським часом. Фінал змагань має відбутися 1 січня о 00:00.