Відразу чотири українці входять до сотні оновленого рейтингу ФІДЕ
Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.
Про це йдеться на сайті FIDE.
Найкращим серед українців є Ігор Коваленко, який розташувався на 41-й сходинці. Його рейтинг складає 2682.
До сотні найкращих також входять Павло Ельянов (№54), Руслан Пономарьов (№93) та Андрій Волокітін (№98).
Рейтинг українських шахістів станом на березень 2026-го:
Список продовжує очолювати норвезький шахіст Магнус Карлсен із 2840 очками. Він очолює рейтинг FIDE з 2011 року.
Американці Хікару Накамура та Фабіано Каруана тримаються слідом.
На десятому місця розташувався росіянин Сергій Карякін, який знаходиться під санкціями ЄС та України.
Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське. У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими.
У 2024 році став так званим "сенатором від Криму" в Раді федерації РФ. У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна.