Відразу чотири українці входять до сотні оновленого рейтингу ФІДЕ

Руслан Травкін — 2 березня 2026, 02:41
Ігор Коваленко
facebook.com/IgorKhalevKovalenko

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.

Про це йдеться на сайті FIDE.

Найкращим серед українців є Ігор Коваленко, який розташувався на 41-й сходинці. Його рейтинг складає 2682.

До сотні найкращих також входять Павло Ельянов (№54), Руслан Пономарьов (№93) та Андрій Волокітін (№98).

Рейтинг українських шахістів станом на березень 2026-го:

Список продовжує очолювати норвезький шахіст Магнус Карлсен із 2840 очками. Він очолює рейтинг FIDE з 2011 року.

Американці Хікару Накамура та Фабіано Каруана тримаються слідом.

x.com/FIDE_chess

На десятому місця розташувався росіянин Сергій Карякін, який знаходиться під санкціями ЄС та України.

Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське. У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими.

У 2024 році став так званим "сенатором від Криму" в Раді федерації РФ. У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна.

