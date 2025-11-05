Іванчук вибув із Кубку світу після другої поразки від представника США

Досвідчений український гросмейстер Василь Іванчук завершив боротьбу на Кубку світу з шахів.

Сьогодні, 5 листопада, він вдруге поступився американцю Сему Шенкленду.

Вчора, 56-річний Василь програв чорними, сьогодні – білими.

У третьому раунді Шенкленд зіграє з переможцем пари Віджат Гудраті (Індія) – Фаустін Оро (Аргентина). Аргентинському шахісту лише в жовтні виповнилося 12 років.

У другому раунді з відомих шахістів припинили боротьбу американець Веслі Со, а також росіянин Ян Непомнящій, який виступає під прапором ФІДЕ.

Зазначимо, що в першому раунді Василь Іванчук грав із 22-річним шахістом із Бангладеша Мохаммадом Рахманом. Першу партію українець грав чорними і виграв, а наступного дня керуючи чорними шахами досягнув нічиєї.

Chess World Cup 2025 розпочався 1 листопада і триватиме до 26 листопада.

Переможець отримає 120 тисяч доларів. Фіналіст збагатиться на 85 тисяч. Загальний призовий фонд складає 2 млн доларів. Іванчук, як і ще 63 шахісти, які припинили боротьбу в раунді №2, отримає 7 тисяч доларів.