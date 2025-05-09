Музичук переграла ексросіянку в третьому турі Гран-прі Австрії

Українські шахістки Анна та Марія Музичук продовжують боротьбу на шостому етапі Гран-прі ФІДЕ, завершивши третій тур із різним результатом.

Так, Анна переграла колишню росіянку та білоруску Анну Бадельку, яка нині представляє Австрію. Марія, своєю чергою, поступилась шахістці з Грузії Лелі Джавахішвілі.

За підсумками трьох турів Анна Музичук поділяє перше та друге місце з Вайшалі Рамешбабу, набравши до свого активу по 2.5 очок.

Марія посідає 7-9 позиції, набравши один заліковий бал.

Читайте також : Фото Анна та Марія Музичук розпочинають боротьбу на етапі Гран-прі ФІДЕ в Австрії

Вже сьогодні на українок очікує четвертий тур – Анна зіграє проти ще одної росіянки Алєксандри Костєнюк (представляє Швейцарію), а на ексчемпіонку світу очікує протистояння з Рамешбабу.

Раніше повідомлялось, що Анна Музичук візьме участь у командному ЧС з рапіду та бліцу.