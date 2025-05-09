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Музичук переграла ексросіянку в третьому турі Гран-прі Австрії

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 07:42
Музичук переграла ексросіянку в третьому турі Гран-прі Австрії
Анна Музичук
instagram.com/chessclubicc

Українські шахістки Анна та Марія Музичук продовжують боротьбу на шостому етапі Гран-прі ФІДЕ, завершивши третій тур із різним результатом.

Так, Анна переграла колишню росіянку та білоруску Анну Бадельку, яка нині представляє Австрію. Марія, своєю чергою, поступилась шахістці з Грузії Лелі Джавахішвілі.

За підсумками трьох турів Анна Музичук поділяє перше та друге місце з Вайшалі Рамешбабу, набравши до свого активу по 2.5 очок.

Марія посідає 7-9 позиції, набравши один заліковий бал.

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Вже сьогодні на українок очікує четвертий тур – Анна зіграє проти ще одної росіянки Алєксандри Костєнюк (представляє Швейцарію), а на ексчемпіонку світу очікує протистояння з Рамешбабу.

Раніше повідомлялось, що Анна Музичук візьме участь у командному ЧС з рапіду та бліцу.

ФІДЕ Шахи Анна Музичук Марія Музичук

Анна Музичук

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