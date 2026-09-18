Третій тур шахової Олімпіади: чоловіки без втрат, перша поразка жіночої збірної України

Чоловіча та жіноча збірні України продовжують свої виступи на Всесвітній шаховій Олімпіаді, завершивши партії третього туру.

Так, у відкритому змаганні наша команда здобула чергову перемогу – цього разу над Словаччиною. Василь Іванчук та Ігор Коваленко зіграли унічию зі своїми суперниками, а Ігор Самуненков та Антон Коробов принесли "жовто-синім" перемогу – 3:1.

Результат чоловічої збірної України

Невдало провела тур жіноча збірна України – матч проти Аргентини завершився з аналогічним рахунком, але вже на користь суперниць. Тетяна Скарабчук, Анастасія Рахмангулова та Наталія Букса свої партії програли, а єдині пів очка підопічним Михайла Бродського принесла нічия Анни Ушеніної з Канделою Де Франсіско Гекамбуру.

Результати жіночої збірної України

Зазначимо, що юні Анастасія Гнатишин та Роман Дегтярьов цього туру отримали відпочинок.

Четвертий тур буде розіграно завтра, 19 вересня о 13:00 за київським часом – жеребкування пар відбудеться після завершення усіх партій ігрового дня.

Нагадаємо, другий тур чоловіча та жіноча збірні України завершили двома перемогами.