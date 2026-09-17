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Єдина поразка у Іванчука: збірні України здобули перемоги у другому турі шахової Олімпіади

Володимир Максименко — 17 вересня 2026, 20:05
Чоловіча збірна України з шахів
Чоловіча збірна України з шахів
ФШУ

Чоловіча та жіноча збірні України здобули свої другі перемоги поспіль на Всесвітній шаховій Олімпіаді.

У відкритому змаганні своїх суперників з Естонії здолали Ігор Коваленко, Роман Дегтярьов та Ігор Самуненков, а ось Василь Іванчук зазнав поразки від Іллі Сіроша – 3:1 на користь нашої команди.

Жіноча збірна України повторила успіх першого туру, вигравши чотири партії з чотирьох у Литви.

Третій тур буде розіграно завтра, 18 вересня о 13:00 за київським часом – жеребкування пар відбудеться після завершення усіх партій ігрового дня.

Нагадаємо, Всесвітня шахова Олімпіада проходить у Самарканді й триватиме до 27 вересня. У 2024 році переможцями як у відкритому, так і у жіночому змаганні стали представники Індії. 

Нагадаємо, у першому турі чоловіча команда здолала суперників із Зімбабве, а жінки розгромили Ірак.

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