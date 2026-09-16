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Збірні України розпочали шахову Олімпіаду з розгромних перемог

Володимир Максименко — 16 вересня 2026, 20:23
Збірні України розпочали шахову Олімпіаду з розгромних перемог
ФІДЕ

Чоловіча та жіноча збірні України розпочали Всесвітню шахову Олімпіаду з розгромних перемог. 

У відкритому змаганні "жовто-сині" упевнено здолали Зімбабве 3,5:0,5. Ігор Коваленко, Антон Коробов та Ігор Самуненков своїх суперників перемогли, а Роман Дегтярьов зіграв унічию з Віталісом Мапурангою.

Наша жіноча команда взагалі обійшлась без втрат – чотири перемоги в чотирьох партіях проти Іраку. 

ФШУ

Другий тур буде розіграно завтра, 17 вересня о 13:00 за київським часом – жеребкування пар відбудеться після завершення усіх партій ігрового дня. 

Нагадаємо, Всесвітня шахова Олімпіада проходить у Самарканді й триватиме до 27 вересня. У 2024 році переможцями як у відкритому, так і у жіночому змаганні стали представники Індії.

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Раніше стала відома причина заміни Пономарьова на Дегтярьова у складі збірної України на турнір.

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