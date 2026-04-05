Сім турів турніру претендентів: Сіндаров – одноосібний лідер, Накамура провалюється

На Кіпрі продовжується турнір претендентів 2026 року, й за підсумками перших семи турів визначились фаворити та аутсайдери змагання.

Так, першу половину турніру яскраво пройшов Жавохір Сіндаров з Узбекистану – 20-річний гросмейстер набрав 6 очок з 7 можливих (+5, =2) й одноосібно очолює турнірну таблицю.

Конкуренцію молодому шахісту складає Фабіано Каруана, який єдиної поразки на турнірі зазнав саме від узбекистанця – 4.5 очок. Інша зірка циклу, Хікару Накамура, провалює змагання, набравши лише 2.5 очок, не святкувавши жодної перемоги в перших семи турах.

Найгіршим гравцем турніру претендентів залишається росіянин Андрєй Єсипенко, який зазнав трьох поразок та чотири рази зіграв унічию – два залікові бали.

Нагадаємо, турнір претедентів відбуватиметься до 16 квітня на Кіпрі, а переможець зіграє у фіналі проти чинного чемпіона світу Гукеша Доммараджу.

