Половина претендентського циклу позаду: Музичук втримала перше місце за підсумками гри з Асаубаєвою

Володимир Максименко — 5 квітня 2026, 21:12
Анна Музичук
Анна Музичук
Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з Бібісарою Асаубаєвою в партії сьомого туру турніру претенденток та завершила перше коло змагань одноосібною лідеркою.

Суперниці зробили 26 ходів, після чого оформили нічию повторенням позиції: на дошці була абсолютна рівність як за матеріалом, так і за розташуванням фігур.

В інших партіях Вайшалі Рамешбабу здолала Тань Чжуньї, Горячкіна розписала мирову з Чжу Цзінер, а Дів'я Дешмух продовжує свою гру проти Лагно, яка точно не вплине на турнірне становище.

Завдяки цим результатам Анна Музичук завершує перше коло турніру претенденток на першому місці, набравши 4.5 очок – дві перемоги та 5 нічиїх. Найближча переслідувачка Рамешбабу має чотири залікові бали, а результат Дешмух та Лагно не впливатиме на позицію українки.

Тепер на гросмейстерок очікує день відпочинку, після чого Музичук повернеться до гри 7 квітня партією проти Дів'ї Дешмух – гра традиційно розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, турнір претенденток відбуватиметься до 16 квітня на Кіпрі, а переможниця зіграє у фіналі проти чинної чемпіонки світу Цзюй Веньцзюнь. 

Нагадаємо, в минулому турі Музичук здолала Цзінер, а до цього розписала нічию із Горячкіною.

