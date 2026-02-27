"Шаховий Мессі" вирішив відвідати Росію, щоб отримати звання гросмейстера

Аргентинський вундеркінд Фаустіно Оро, якого називають прізвиськом "Шаховий Мессі", зіграє в Москві на турнірі Aeroflot-Open.

Про це радісно повідомляють росЗМІ. 12-річний міжнародний майстер у коментарі місцевим журналістам заявив, що хоче побачити столицю РФ і Кремль.

" Мені б дуже хотілося відвідати Червону площу і Кремль. Щодо їжі, я поки не знаю жодної традиційної російської страви, але я завжди відкритий до того, щоб спробувати нові смаки", – сказав Фаустіно.

Можливо, Оро не прилетів би до Москви, але йому потрібно набрати очки, щоб виконати третю гросмейстерську норму.

На даний момент Оро виконав дві гросмейстерські норми з трьох необхідних. Останнім шансом для Фаустіно побити рекорд Абхіманью Мішру (звання отримав 30 липня 2021 у віці 12 років, 4 місяці і 25 днів) стане саме турнір у РФ.

Якщо Оро не зможе виконати норму в Москві, то у нього вже не залишиться часу, щоб перевершити чинного рекордсмена (необхідно зафіксувати всі нормативи до 11 березня).

Аргентинцю належить кілька шахових рекордів. Він наймолодший гравець, який:

подолав рейтинг 2200 (9 років і 3 місяці), 2300 (9 років і 6 місяців), 2500 (11 років і 11 місяців)

отримав норму міжнародного майстра (9 років і 11 місяців), став ММ (10 років, 8 місяців і 16 днів)

досяг рейтингу 3000 у бліц на Chess.com

Нагадаємо, на початку лютого Оро зіграв унічию з легендарним українським шахістом Василем Іванчуком.