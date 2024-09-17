Чоловіча збірна України посідає проміжне сьоме місце, жіноча поблизу першої десятки на шаховій Олімпіаді

У межах шахової Олімпіади-2024, що триває в угорському Будапешті, завершилося шість етапів. Чоловіча збірна України посідає сьоме місце після екватору турніру, маючи 10 очок у шести поєдинках.

Лідером чоловічих змагань є Індія, чиї шахісти виграли всі протистояння – 12 очок. Також на один бал Україну випереджають В'єтнам, Китай та Іран.

Чоловічу збірну Україні на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов та Ігор Коваленко.

Турнірна таблиця чоловічої шахової Олімпіади-2024 після шести турів

Жіноча збірна України також має 10 балів у активі, однак вона поступається за додатковими показниками іншим командам. Лідером у жіночій сітці турніру також є Індія, що має максимальну кількість поїнтів – 12. На один бал від індусок відстає Грузія та Польща.

До складу жіночої збірної України входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

Турнірна таблиця жіночої шахової Олімпіади-2024 після 6 турів

Зазначимо, що сьогодні, 17 вересня, єдиний вихідний день протягом змагань, що триватимуть до 22 числа. У середу, 18 вересня, відбудеться сьомий тур шахової Олімпіади. Початок ігор – о 16:00 за київським часом.

Напередодні чоловіча збірна України здобула важку перемогу над Чорногорією, а жіноча національна команда досить впевнено розібралася із сербками.

Нагадаємо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.

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Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначиться переможець. Перше місце посяде команда, яка набере найбільше матч-пойнтів.

У змаганнях візьмуть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.